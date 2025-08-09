［ペットライフ交遊録］藤田朋子さん＜４＞散歩が大好きなルパンは、１日に１時間ほど坂道も含めて歩きます。私が引っ張られてしまうほどの速足です。歩き方は自由気まま。気になる電信柱に必ず立ち寄り、においを嗅ぎ嗅ぎ、ぶはぶは言います。電信柱は人間でいうと図書館のようなもので、くんくんして様々な情報を仕入れると聞いていたので、ゲームをするわけでもない、園芸をしたり刺繍（ししゅう）をしたりするわけでもな