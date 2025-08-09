タレント中山秀征（58）が8日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。米俳優キアヌ・リーブスを取材した際の“禁煙”エピソードを開かした。中山は過去に出演した番組で、ロスでキアヌを取材できるとの約束を取り付けたものの、番組スタッフも含めて詐欺に遭いダマされたと明かした。その後、都内で仕切り直しの取材ができることに。当時、映画「マトリックス」の世界公開にかかっており、映画会社から、