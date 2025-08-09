お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（53）矢作兼（53）が7日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。俳優吉沢亮主演の大ヒット映画「国宝」（李相日監督）のブームに乗りきれない理由を明かした。この日のテーマは「いまさら後乗りできないもの」。2人は「国宝」を挙げた。矢作が「国宝ももう後乗りだな〜。あんなに絶賛さちゃダメなんだよ」と切り出すと、小木も「そうなんだよ、先