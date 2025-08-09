大相撲秋場所（９月１４日初日、東京・両国国技館）で再十両が決まった朝乃山（高砂）が東京・墨田区の部屋で稽古。相撲は取らず基礎運動などをこなした。昨年名古屋場所で左膝前十字じん帯を断裂し、３場所連続全休。２度目の三段目転落を経験しており「相撲を取る稽古は徐々にやっていく」と慎重だった。この日から新十両になった弟弟子の朝白龍が母国・モンゴルに帰国していたが来日して合流。同じく新十両の石崎改め朝翠龍