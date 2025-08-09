大相撲秋場所（９月１４日初日、東京・両国国技館）を新十両で挑む朝白龍（高砂）が東京・墨田区の部屋で稽古を再開した。基礎運動を行い「まずは体を慣らす。相撲を取るのはそれからなので来週かな」と話した。名古屋場所後に元大関・朝乃山が再十両、朝翠龍が新十両となった。同部屋から３人同時の十両昇進は７９年秋場所で琴の龍と琴千歳が新十両、琴立山が再十両に昇進の佐渡ケ嶽部屋以来。昇進後初めて３人が稽古場にそろっ