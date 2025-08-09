昨年１１月に第１子を出産した元ＡＫＢ４８でタレントの北原里英が、最新のヘアスタイルを披露した。９日までに自身のインスタグラムを更新。「人生初エクステで金髪メッシュになってみました！夏の間だけどうでしょうか？」とつづり、新しい髪形をアップした。この投稿には「まじかわいい！」「似合ってるよ最高に」「いろんな髪形のりえちゃんが見れて嬉（うれ）しい」「優勝」などの声が寄せられた。