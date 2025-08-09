Photo: SUMA-KIYO ROOMIE 2024年9月24日掲載の記事より転載 旅行や出張先で、お土産などを買いすぎてしまって、キャリーケースに入りきらなかった経験ありませんか？そうなると紙袋などで手に持つことになりますが、重いし両腕がふさがると何かと不便なんですよね……。キャリーケースと手荷物を一体化 セリア「トラベルフック