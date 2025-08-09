シンシナティ・オープンの男子シングルス1回戦でプレーする錦織圭＝シンシナティ（ゲッティ＝共同）【シンシナティ共同】男子テニスで世界ランキング65位の錦織圭（ユニクロ）が8日、米シンシナティで行われたシンシナティ・オープンで腰痛からツアー復帰し、シングルス1回戦で世界47位のカミロ・カラベリ（アルゼンチン）に5―7、3―6でストレート負けした。35歳のベテランは「内容は悪かった。まだ自信を持ってできていない」