きょうから最長で9連休となるお盆休み。ふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュがピークを迎えています。高速道路は午後2時現在、東名高速の下り、海老名サービスエリア付近で15キロの渋滞が発生しています。きょう予測される下りの渋滞は最大で、▼中央道相模湖インター付近で45キロ、▼東北道矢板北パーキングエリア付近で40キロなどとなっています。沖縄に旅行「プールで遊ぶ」「子供と一緒にずっと過ごせるのが楽しみで