（台北中央社）中国・成都で開催中の国際総合大会「ワールドゲームズ」は8日、武術の男子南拳・南棍総合が行われ、台湾の劉菖閔が19.430点（南拳9.740点、南棍9.690点）で銅メダルとなった。今大会で台湾の選手がメダルを手にするのは初めて。劉は2023年、同じく成都で開かれた大学生世代の国際総合大会、世界ユニバーシティー夏季大会では武術の太極拳で金メダル、太極剣では銀メダルに輝いている。今大会でも太極拳・太極剣総合