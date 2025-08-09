歌手の氷川きよしさん（47）が2025年8月4日、自身のインスタグラムを更新。美しい肌とデコルテが際立つ水着ショットを披露した。「日焼け止め たっぷり塗ってプールにドヴォーン」氷川さんは「日焼け止め たっぷり塗ってプールにドヴォーン」とし、美しいデコルテが際立つ水着ショットを投稿。インスタグラムに投稿された写真では、黒のサンバイザーを身につけ、水着を着用。サンバイザーに片手を添えるポーズをとっていた。