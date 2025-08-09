オリオールズの菅野智之投手（３５）は８日（日本時間９日）に本拠地ボルティモアでのアスレチックス戦に先発し、７回を５安打１失点４三振２四球の好投をみせ、今季９勝目（４敗）を挙げた。打者２８人９１球でストライクは５６球。、防御率４・２４に。チームは３―２で勝った。初回、先頭コーテスを初球のストレートで一邪飛、２番ルーカーには初球の内角シンカーで左飛に打ち取り、打席は今季メジャーデビューを果たし、２