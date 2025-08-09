ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（２９）が１０日の日本ハム戦（みずほペイペイ）に先発登板する。今季のファイターズ戦は５試合に先発して３勝、防御率１・２９。左腕エースとして抜群の対戦成績を誇る。今回は６回１失点で９勝目を挙げた前回７月２９日の同戦（エスコン）から中１１日の先発。登板を前日に控えた９日、取材に応じたモイネロは間隔が空いた期間を「柔軟性を意識して練習した」と時間を有効活用し、準備は万