9日、防府市で行われたインターハイ・バドミントン競技個人戦ダブルスで柳井商工の橋村妃翔選手（2年）と阿波芽衣咲選手（1年）が優勝しました。また、個人戦シングルスではキャプテンの白川菜結選手（3年）が優勝。柳井商工は6日の学校対抗でも優勝していて、地元開催のインターハイで初めての全種目制覇となります。