１９世紀の要塞を備えた英ウェールズのソーン島が売りに出されている/Strutt & Parkerロンドン（ＣＮＮ）日常の喧騒（けんそう）から逃れたいなら、ソーン島ほど周囲から隔絶された場所もなかなかないだろう。英ウェールズ西部ペンブルックシャーの沖合に位置するこのプライベートアイランドには、１９世紀の要塞（ようさい）が残っている。約１万平方メートルの広さを誇るソーン島は最近売りに出され、不動産会社のウェブサイ