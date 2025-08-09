神奈川・茅ヶ崎市の団地で人の遺体を部屋の床下に埋めた疑いで男女2人が逮捕された事件で、2人と同居していた男性が行方不明になっていることから、警察は遺体がこの男性の可能性があるとみて調べています。小椋亮容疑者（44）と岡安唯容疑者（38）は2024年5月、茅ヶ崎市の団地にある小椋容疑者の部屋の床下に性別不明の人の遺体を埋めた疑いが持たれています。近隣住民は「（部屋に）5、6人出入りして夜騒いだりなんかしていた。