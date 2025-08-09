［涼を探して］＜３＞「外と全然違う」７月中旬、東京都西東京市の西武池袋線保谷駅を出て、住宅街を５分ほど歩くと大きな林が現れた。「旧高橋家屋敷林」を、毎週金曜の一般開放日に訪ねた。強烈な日差しに汗をぬぐいつつ林の中に足を踏み入れると、スッと暑さが和らぐ。「涼しい！外と全然違う」。若い男性の訪問者が驚きの声をあげる。「見て、木漏れ日が揺れてきれいだよ」。少女が楽しげに双眼鏡をのぞいていた。手元の