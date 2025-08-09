「中日−広島」（９日、バンテリンドーム）広島がミスから先制点を献上した。初回、先発の森下は２四球で２死一、二塁のピンチを招く。ここで迎えたボスラーの打ち上げた打球は一塁ファウル側へ。これを坂倉が落下地点に入るも落球し、ピンチは継続。その後、カウント１−２となり、１４９キロを左前に運ばれて先制点を奪われた。森下は６月２０日・楽天戦から自身７連敗中。中日戦も昨年から６連敗中と苦しい数字が並ぶ中