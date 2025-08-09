今夏の移籍市場ではニューカッスルのアレクサンデル・イサク獲得を目指しているリヴァプール。ダルウィン・ヌニェスの放出が濃厚となっており、彼の移籍金を手に2度目のオファーが提示されると考えられている。しかし、ニューカッスルは放出に消極的で、イサクの代役となれるCFの獲得に動いているが、まだ引き抜きの目途はたっていない。『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、リヴァプールは今夏でのイサク獲得