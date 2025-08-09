大阪・関西万博が会期末の繁忙期を迎えることに合わせ、パーク＆ライドやシャトルバスの輸送力増強などを実施する。8月18日から、舞洲と堺のパーク＆ライドシャトルバスを増強し、舞洲では午前8時台に18便と午後8時台以降に38便、堺では午前8時台に1便と午後8時台以降に28便を増やす。同日から、アジア太平洋トレードセンター（ATC）とコスモスクエア行きのバスは復路便を廃止し、9月中旬ごろから往路便も統合し、ダイヤ改正を行う