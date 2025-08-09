Joby AviationとANAホールディングスは、エアタクシー事業合弁会社設立の本格検討を開始した。Joby Aviationが開発する電動垂直離着陸機（eVTOL）を使用して、日本でエアタクシーサービスの提供し、正体的には100機以上を導入し、首都圏を含む日本各地への展開を見込んでいる。10月1日から13日まで、大阪・関西万博でANA特別塗装機によるデモンストレーションフライトを一般公開する。EXPO Vertiportから離陸し、海上を翼で揚力を