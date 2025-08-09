クラブツーリズムは、ウェブサイトで出発当日まで取り消しや支払い・返金手続きに対応した。これまで、マイページ上での取消しや人数変更等のお手続きは、取消変更手数料発生日の前日まで可能としていた。マイページで対応ができない、旅行券やクラブツーリズムカードのポイント、株主優待を利用した場合や複数の支払い方法の組み合わせ、クレジットカードの分割払いでの支払い、クレジットカード利用かつ旅行代金の一部返金の場合