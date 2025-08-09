◆米大リーグドジャース５―１ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）現役３位の通算２１７勝を誇るドジャースのＣ・カーショー投手（３７）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブルージェイズ戦に先発し、６回７安打１失点４Ｋと粘投。今季６勝、通算２１８勝目を挙げた。この日対戦した右腕、Ｍ・シャーザー投手（４１）と勝ち星が並び、「私にとっても大きな意味がある。シャーザーが私