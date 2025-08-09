お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆（60）が8日深夜放送の日本テレビ「バズリズム02」（金曜深夜0・59）に出演。母校の後輩であるお笑いタレントについて語った。日本映画大学（入学時は日本映画学校）の後輩であるMCのバカリズムを「自慢ですよ」と称えた南原。「映画学校って、本当は俳優さんを輩出したかったんです」とし、校長とのエピソードについて語り始めた。南原ももともとは俳優を目指していたが、漫