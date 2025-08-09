１９８５年に日本航空ジャンボ機が墜落した群馬県上野村の「御巣鷹の尾根」には、今も遺族らが足を運ぶ。夫の孝之さん（当時２９歳）を亡くした大阪府豊中市の小沢紀美さん（６９）もその一人。事故当時、身ごもっていた息子が結婚して孫娘（３）が生まれ、昨年は初めて一緒に尾根を登った。小沢さんの思いを聞いた。（聞き手・柏木万里）夫の会社から突然の電話「テレビは見ておられますか？」――事故当時は、妊娠中だった。