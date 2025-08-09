アンタッチャブル柴田英嗣（50）が8日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時48分）に出演。くりぃむしちゅーとアンタッチャブルの関係性について語った。柴田は「出会ったときなんて、デビューの年に出会ってますから」と語り、有田は「19のときだね」と振り返った。有田は「今いくつ？」と質問。柴田は「50です」と即答。有田は「マジか」と爆笑した。当時は有田と上田晋也で“派閥”とまでもいかない“担当”が