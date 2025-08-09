◇MLB ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が、塁上でブルージェイズのウラディミール・ゲレーロJr.選手と談笑する場面がみられました。大谷選手はブルージェイズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第1打席、通算218勝のマックス・シャーザー投手のカーブをとらえセンターへのヒットを放ちます。するとファーストを守るゲレーロJr.選手と談笑し、大谷選手が笑顔で背中をポンポ