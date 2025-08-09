歌手工藤静香（55）が9日までインスタグラムを更新。口の中をやけどしたことを明かした。工藤はアップした、スタッフの会話を映したショート動画の中でやけどを報告。「私ね、さっき食事してる時から違和感があって気付いたんだけど、口の中が焼けてるのよ。上あごの皮が全部めくれてて。“なんか痛いな”って思ってたの。今もこれ（菓子）食べて、やっぱり痛いなと思って」と告白した。スタッフから「いつですか？」と聞かれる