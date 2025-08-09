◆ソフトバンク―日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク戦のセレモニアルピッチに福岡県筑紫野市出身のタレント新谷あやか（30）が登場し、91キロの速球を披露した。2022年から「100キロプロジェクト」として、みずほペイペイドームで100キロを投げるために練習を続けてきた。目標球速である「100」の背番号と短パン姿でマウンドに上がった新谷はセットポジションから力強く投球。投じられた球は右打者方向へ