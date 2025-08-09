落語家たちがそろいの浴衣で踊る夏の寄席の風物詩「住吉踊り」が１１〜２０日、東京・浅草演芸ホールで披露される。５０年近く続く踊りの見所を、座長の古今亭志ん弥さん（７５）に聞いた。◇住吉踊りは元々、大阪・住吉大社に奉納されていた踊りで、各地に広まり、かつては寄席でも盛んに踊られていました。時代とともに廃れていきましたが、約５０年前、古今亭志ん朝師匠（２００１年に６３歳で死去）が、踊りの名手と言われ