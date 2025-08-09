眩しい太陽に照らされながら、＜LuckyFes’25＞RAINBOW STAGEトップバッターとして登場した、しなこ。◆ライブ写真YouTuber、ファッションモデル、スウィーツプロデューサーとしても大活躍しているが、本日は歌手。どのようなステージを見せてくれるのか？期待に胸を膨らませながら見つめる人々に向かって最初に届けられたのは「しなこワールド」だった。鳴り響くトラックに合せてカラフルな衣装を揺らして踊る姿は、絵本から飛