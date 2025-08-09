ÄÍËÜ¿¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê65¡Ë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦³ÑÀî¥·¥Í¥ÞÍ­³ÚÄ®¤Ç½ªÀï80Ç¯´ë²è¤È¤·¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡¢1959Ç¯¡Ê¾¼34¡Ë¤Î±Ç²è¡ÖÌî²Ð¡×¡Ê»ÔÀîÖÂ´ÆÆÄ¡Ë4K½é¾å±Ç¸å¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÅÐÃÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹øÄË¤Ç¡Ö¹ø¤¬Á´¤¯Î©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÌî²Ð¡×¤Ïºî²È¡¦Âç²¬¾ºÊ¿¤¬51Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÀïÁèÊ¸³Ø¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Âè2¼¡ÂçÀï¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀïÀþ¤òÉñÂæ¤ËÆüËÜ·³¤Î»àÆ®¤òÉÁ¤¤¤¿¡£ÄÍËÜ´ÆÆÄ¤â¡¢¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë´Õ¾Þ¤·¡Ö»ÔÀîÖÂ´ÆÆÄ