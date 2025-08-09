役得によって裕福だった与力江戸時代の治安は、町奉行所の与力と同心が支えていました。彼らは、現代の警察に相当する役割を果たし、江戸の街の秩序を守っていたのです。そして彼らの生活は、武士の格式と町人文化が交錯する独特なものでした。本稿では、与力と同心の日常や役割、そして八丁堀の文化を通じて、江戸の治安組織の内情を前編・後編に分けて紐解きます。※合わせて読みたい記事：【江戸時代の捕縛道具】江戸では犯罪者