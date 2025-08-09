いぎなり東北産がデビュー10周年スタートとなった本日「10周年記念YouTube Live」を実施し、メジャー1stシングル「らゔ♡戦セーション」を10月8日にリリースすることを発表した。YouTube Liveでは、4周年の時に仙台駅前EbeanSに埋めたタイムカプセルの中身を開封し、大いに盛り上がりを見せた。avexスタッフからメンバーへ改めてモニュメントの贈呈を行い、シングルの情報解禁も行なった。リードトラック「らゔ&#