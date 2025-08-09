樹木の上に居座るツキノワグマ・資料画像 秋田・横手市で９日朝、農作業をしていた８８歳の男性がクマに襲われ頭に擦り傷を負いました。 警察によりますと、横手市杉沢の沼の土手で９日午前６時ごろ市内に住む８８歳の男性がクマに襲われました。男性は右のこめかみあたりに擦り傷を負って病院で治療を受けました。命に別状はありません。 男性は現場近くの果樹園に沼の水を引くための作業をしていたところ、雑木林から出