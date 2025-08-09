TWICEのメンバーとしてグローバルに活躍するダヒョンが、映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で俳優として本格的にスクリーンデビューを果たした。演じたのは、ヒロインのソナ。そんなダヒョンに単独インタビューを行い、出演のきっかけから、母との思い出、TWICEメンバーの反応、そして俳優としての今後の目標まで、語ってもらった。 参考：『僕ソナ』予告編＆新場面写真主題歌は