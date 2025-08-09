NBAの25〜26年シーズンの開幕カードが昨季王者サンダーvsロケッツ、レーカーズvsウォリアーズになると、米スポーツ専門局ESPNのシャムス・シャラムア記者が自身のXで8日（日本時間9日）に報じた。関係者が同記者に明かしたもので、2試合は10月21日開催でNBCが中継するという。また、クリスマスにABCとESPNが中継する5試合も明かされ、ニックスvsキャバリアーズ、サンダーvsスパーズ、レーカーズvsロケッツ、ウォリアーズvsマ