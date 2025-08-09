4日夜、横浜・みなとみらいの花火大会で台船2隻が燃えた火災を受け、花火の打ち上げを担当していた煙火業者「日本橋丸玉屋」が9日午後、コメントを発表しました。「多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した上で、火災の原因について「一部の花火が適正な高度に達せず開花したことが推定原因であると捉えております。この火が台船上の資機材や他の花火に引火し、火災を引き起こす事態に至っ