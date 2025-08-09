柔道女子４８キロ級で２４年パリ五輪金メダリストの角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が９日、自身のインスタグラムを更新。８日に開催された映画「バレリーナ：ＴｈｅＷｏｒｌｄｏｆＪｏｈｎＷｉｃｋ」のジャパンプレミアイベントに参加した際の様子を投稿。その姿に驚きの声が上がった。主演の女優アナ・デ・アルマスとともに登壇した角田は赤い煌びやかなドレスに身を包み、両肩を出した姿を披露。雰囲