ドジャースの大谷翔平投手（３１）は８日（日本時間９日）に本拠地ロサンゼルスでのブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数３安打、２得点だった。打率２割８分。チームは５―１で逆転勝ち。地区２位のパドレスが敗れたため、再び３ゲーム差となった。相手先発は通算２１８勝、３４５１奪三振のレジェンド右腕シャーザー。初回先頭でカウント１―１からの３球目、外角低めのバックドアの７８マイル（約１２５・