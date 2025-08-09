モデルでタレントのRIKACO（59）が9日、自身のインスタグラムを更新。軽井沢での大人旅ショットを投稿した。「#軽井沢」「東京駅から1時間って近い〜そして涼しかった」と記し、旅先でのショットを披露した。「またすぐ行って冷たくて美味しいシャンパンやお料理や草木の香りを楽しみたい」とRIKACO。「つかのまのリラックスだったけどかなり充電出来たな〜」とつづった。ハッシュタグでも「#大人女子カジュアル」「#大人