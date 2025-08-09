パナソニックが開発した、スマートフォンを使って街灯などの劣化具合を点検する新サービスの実演＝7月、愛媛県新居浜市パナソニックは、地方自治体による街灯やカーブミラーの保守点検をデジタル化する新サービスを開発した。インフラ管理を担う技術系職員が不足する中、スマートフォンで街灯を撮影し、腐食などの劣化具合を判定する。愛媛県で実証しており、来年度に全国で提供を始める。自治体は市民から支柱の劣化などの情