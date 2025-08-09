「阪神−ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）阪神の前川右京外野手が９日、１軍に合流。昇格する見込みだ。代わって島田海吏外野手が、抹消される見込みとなった。前川は開幕直後こそ、存在感を放っていたが、その後不振に陥り、５月２２日にファームへ降格。２軍で圧倒的成績を残し、６月に再昇格を果たしたが、なかなか結果を残すことができず、７月２１日に再降格となっていた。降格後は最初の試合で３安打を放つと、