一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を8月9日正午から10日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。8月9日から16日までと12月26日から2026年1月3日までのお盆、年末年始期間は対象外となる。対象ホテルと料金一例は、ホテル椿山荘東京（2名素泊まり）が40,244円から、グランドニッコー東京 台場（同）が19,104円から、ホテルモントレエーデルホフ札幌（同）が8,736円から、HOTEL CLAD