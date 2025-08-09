漫画「ゲゲゲの鬼太郎」の作者、故水木しげるさんのイラストや名言を掲載した「水木さんのカレンダー2026」＝9日午前、鳥取県境港市漫画「ゲゲゲの鬼太郎」の作者、故水木しげるさんのイラストや名言を掲載した「水木さんのカレンダー2026」の販売が始まっている。出身地、鳥取県境港市の水木しげる記念館が制作し、3千部限定。記念館のショップかインターネットで購入できる。見開きA3サイズの壁かけタイプで、1部1500円。フ