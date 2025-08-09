トラックが左折する際の巻き込み事故をなくそうと、徳島県内の運送会社などが対策協議会を設立し、ＡＩ（人工知能）を使った衝突防止装置の普及活動を進めている。２０２１年に小松島市で女児が大型トレーラーに巻き込まれて死亡した事故が起きており、協議会は「事故を防ぐために今できることを」と誓っている。（佐藤萌、社会部山根彩花）今年１月、運送会社など１５法人が参加し、「巻き込み事故対策協議会（ＣＡＭＡ）」