Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£µÆü¡Ê£¹Æü¡ËÂè£²»î¹ç¤Ï½é½Ð¾ì¤ÎÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤¬ÌÀ½¨ÆüÎ©¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ò£µ¡½£±¤Ç²¼¤·¤¿¡££²Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤Î¹âÉô¤¬£±£°£·µå¤ò¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯£´°ÂÂÇ¤Ç£±¼ºÅÀ´°Åê¡£¾Ð´é¤òËº¤ì¤Ê¤¤¹âÉô¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤¿¡£¼þ¤ê¤ò¤è¤¯¸«¤Æ·Ê¿§¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¾Ð´é¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¼þ¤ê¤â¤¤¤¤¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤