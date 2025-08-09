前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、九州北部地方は大気の状態が非常に不安定となっています。 長崎県内では9日夜のはじめ頃から10日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 気象台は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。