前線の影響で9日朝の県内は非常に激しい雨が降りました。 引き続き、11日にかけて土砂災害や浸水などの危険度が高まりやすい状況が続く見込みです。 熊本県内は、明け方から雨が強まり、水俣市で午前6時半ごろまでの1時間に64．5ミリの非常に激しい雨が降りました。 6日の降り始めからの雨量は、甲佐町で285．5ミリなど平年の8月1か月分を超える大雨となっています。気象台によりますと、前線が九州北部地方に停滞するため、県