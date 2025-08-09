8日夜、熊本市南区の飲食店が全焼しました。この火事でけがをした人はいませんでした。 消防によりますと8日午後8時10分ごろ、熊本市南区内田町（うちだまち）で「飲食店から炎が出ている」と近くに住む人から119番通報がありました。 警察によりますと、火が出たのは小久保孝子さん（55）が夫と2人で経営する「レストランベルン」で、火は約2時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての店舗約120平方メートルが全焼し